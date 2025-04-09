Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил 8 лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского к восьми годам за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Якубовскому <...> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в инстанции.

Его признали виновным по статье «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».

Другому фигуранту дела и деловому партнеру Якубовского Павлу Масловскому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13,5 года. Суд приговорил к пяти годам колонии еще одну подсудимую — предпринимателя Светлану Безрукову.

Следствие установило, что обвиняемые с 2011 по 2015 год в составе организованной группы похитили 125 миллионов долларов, выделенных инвесторами на финансирование кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Якубовский, Масловский и Безрукова свою вину не признали.

Экс-совладельца «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в феврале 2024 года. До этого Якубовский находился под домашним арестом.