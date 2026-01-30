Бывший налоговик попытался обмануть родную тетю на несколько миллионов рублей

Бывший налоговик из Москвы решил подставить родную тетю на несколько миллионов рублей, теперь дело рассматривает Дорогомиловский суд. Об истории рассказал телеграм-канал Mash .

В 2020 году сестра женщины обратилась к ней за помощью, заявив, что ей нужны пять миллионов рублей наличными на лечение, и попросила помочь снять деньги. Она переводила по миллиону, женщина снимала и отдавала племяннику, не беря с него расписок.

«Теперь я убеждена, что это был один и тот же миллион, который они забирали у меня, клали на счет и снова переводили», — заявила женщина.

В декабре 2023 года она получила повестку в суд — сестра и племянник потребовали вернуть те самые пять миллионов и еще миллион пени за просрочку. Суд истцы проиграли, но затем бывший налоговик разделил один иск на пять и снова запустил дело.

По информации телеграм-канала, мужчина ранее судим — в 2016 году по его вине исчез 41 миллион рублей, который так и не нашли.

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, как правильно взимать долги.