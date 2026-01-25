Специалист «Кваша и Партнеры» Кваша рассказал россиянам о юридических аспектах взыскания долгов

С точки зрения закона долг — это неисполненное денежное обязательство. Если одно лицо обязано выплатить деньги другому, но не выполняет этого, возникает долг, который можно взыскать через суд.

Срок исковой давности начинает течь со следующего дня после того, как обязательство должно было быть исполнено. Однако закон предусматривает альтернативный подход: в некоторых случаях срок начинает исчисляться с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Это актуально, когда кредитор по объективным причинам не осознавал, что его право нарушено.

«По общему правилу срок исковой давности начинает течь со следующего дня после дня, когда обязательство должно было быть исполнено, но не было», — пояснил юрист.

Срок исковой давности может обнулиться, если должник совершает действия, свидетельствующие о признании долга. К таким действиям относятся частичное погашение задолженности, написание расписки о признании долга и другие действия, из которых следует, что должник признает долг.

Общий срок исковой давности составляет три года. Исключения составляют налоговые обязательства — шесть лет, алименты — без ограничения по сроку. По кредитам и коммунальным платежам задолженность формируется помесячно, поэтому срок исковой давности рассчитывается отдельно по каждому месячному платежу.