Бывший начальник пермской ИК № 10 получил три года условно за растрату

Экс-главе пермской ИК № 10 дали три года условно за растрату имущества

Суд назначил бывшему начальнику исправительной колонии № 10 в Пермском крае три года лишения свободы условно за растрату имущества учреждения на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

По данным следствия, начальник исправительного учреждения в течение 2022 года вместе с пособниками организовал безучетное производство пиломатериалов и изделий из древесины в колонии в Чусовском районе. Позднее их отправляли неким лицам в качестве подарков.

Сумма ущерба составила порядка двух миллионов рублей, на руководителя ИК завели дело по статье «Растрата». Фигурант подписал досудебное соглашение о сотрудничестве и добровольно погасил 450 тысяч рублей из ущерба. Также правоохранители арестовали его имущество на сумму более 800 тысяч рублей.

Ранее в Москве арестовали заместителя начальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева. Он требовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий.