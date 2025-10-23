Бывший мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости

Экс-мэр Плеса Шевцов оформил на родных две трети городской недвижимости

Признанный иноагентом бывший мэр города Плес Ивановской области Алексей Шевцов* оформил больше двух третей недвижимости в Плесском городском поселении на родственников. Об этом сообщил прокурор региона Андрей Жугин, его слова привело РИА «Новости» .

«Истребуемое коррупционно нажитое имущество „пряталось по карманам“ близких родственников. Многие объекты формально записывали на брата Шевцова*, а затем распределяли между родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — сказал он.

Жугин уточнил, что совокупная площадь присвоенных Шевцовым* участков можно сопоставить с площадью плесского музея-заповедника.

«Примечательно, что признанный иноагентом Шевцов* еще в 2005 году противопоставил себя государству и обществу, поставил интересы обогащения превыше интересов города и горожан», — добавил прокурор.

Ранее Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о взыскании с Шевцова* более миллиарда рублей коррупционных доходов и обращении 150 объектов недвижимости в доход государства.

* Признан иностранным агентом в России