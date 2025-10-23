Бывший мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости
Экс-мэр Плеса Шевцов оформил на родных две трети городской недвижимости
Признанный иноагентом бывший мэр города Плес Ивановской области Алексей Шевцов* оформил больше двух третей недвижимости в Плесском городском поселении на родственников. Об этом сообщил прокурор региона Андрей Жугин, его слова привело РИА «Новости».
«Истребуемое коррупционно нажитое имущество „пряталось по карманам“ близких родственников. Многие объекты формально записывали на брата Шевцова*, а затем распределяли между родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — сказал он.
Жугин уточнил, что совокупная площадь присвоенных Шевцовым* участков можно сопоставить с площадью плесского музея-заповедника.
«Примечательно, что признанный иноагентом Шевцов* еще в 2005 году противопоставил себя государству и обществу, поставил интересы обогащения превыше интересов города и горожан», — добавил прокурор.
Ранее Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о взыскании с Шевцова* более миллиарда рублей коррупционных доходов и обращении 150 объектов недвижимости в доход государства.
* Признан иностранным агентом в России