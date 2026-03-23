Бывший мэр Ижевска Бекмеметьев получил пять лет за махинации с землей

Приговор в пять лет колонии общего режима назначил Нефтекамский городской суд бывшему главе администрации Ижевска Олегу Бекмеметьеву по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что на посту главы города Бекмеметьев без торгов и по заниженной стоимости передал в собственность девелоперской компании земельный участок для строительства многоквартирных домов.

Кроме того, суд счел доказанной вину бывшего градоначальника по делу о договоре аренды на земельные участки с компаниями с последующим выкупом по заниженной стоимости для строительства коттеджного поселка.

По данным материалов дела, Бекмеметьев нанес ущерб бюджету Ижевска на сумму более 38 миллионов рублей.

Кроме отбытия наказания в колонии, суд запретил бывшему главе администрации столицы Удмуртии три года работать на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Проходившие по первому эпизоду предприниматель Олег Бушмакин, чья фирма получила по заниженной цене земельный участок, и бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин, не принявший никаких мер для предотвращения нарушений, получили по два года колонии общего режима каждый.

В конце декабря Волгодонский районный суд арестовал на два месяца бывшего главу администрации города Юрия Мариненко по делу о мошенничестве.

По данным следствия, в 2016 году на посту начальника городского управления МВД он подал поддельные документы для получения статуса малоимущего, по которому получил квартиру в социальный найм. После прихода на пост главы города Мариненко переоформил недвижимость в собственность члена семьи.