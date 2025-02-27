Таксист украл с карты незрячего пассажира полмиллиона рублей

Baza: таксист обманул незрячего белгородца и списал с его карты 500 тысяч рублей

В Белгородской области водитель такси списал с карты незрячего пассажира крупную сумму денег. Добычей водителя стали 500 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов, 36-летний мужчин с инвалидностью по зрению заказал такси. В конце поездки он попросил 43-летнего водителя помочь с оплатой. Мужчина увидел в приложении банка большую сумму денег и вместо 200 рублей перевел себе 200 тысяч.

Затем таксист предложил мужчине свою помощь в бытовых вопросах. В тот же день незрячий снова обратился к новому знакомому с просьбой доставить ему продукты. Эта «услуга» стоила для инвалида в 286 тысяч рублей.

Позже приятельницу мужчины увидела в его телефоне подозрительные переводы. Потерпевший обратился в полицию. Таксиста задержали по горячим следам.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о краже, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Он вернул инвалиду только 80 тысяч рублей.

Ранее в Мурманске мошенники оставили пенсионерку без жилья. Женщине позвонил якобы из банка и сообщили о попытках мошенников украсть ее деньги со счета.