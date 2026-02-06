Дворника из федерального розыска задержали под Петербургом

В среду, 4 февраля, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проводили патрулирование в городе Кудрово Всеволожского района, когда обратили внимание на подозрительное поведение мужчины. Он резко развернулся и попытался скрыться при виде служебного автомобиля, патрулировавшего проспект Строителей, написал сайт iVBG .

Росгвардейцы остановили мужчину и выяснили, что он является 51-летним гражданином одной из среднеазиатских стран, работающим дворником. Правоохранительные органы разыскивали его за подозрение в подделке документов на родине.

Как сообщила Neva.Today, задержанного доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.