Бывший глава Сургута предстанет перед судом

Дело экс-мэра Сургута Филатова по обвинению в коммерческом подкупе ушло в суд

Обвиняемый в 13 эпизодах коммерческого подкупа бывший глава Сургута Андрей Филатов предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствие завершило расследование уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере в составе группы лиц». Суд рассмотрит материалы по существу.

По версии СК, обвиняемый получил от представителей организаций-подрядчиков незаконные вознаграждения в сумме 130 миллионов рублей за приемку работ и заключение договоров подряда в сфере обслуживания многоквартирных домов в Нижневартовске.

Уголовные дела в отношении соучастников обвиняемого выделили в отдельное производство, расследование продолжается.

Филатов покинул пост главы Сургута в апреле 2024 года, он занимал должность с 2021-го. Спустя полгода стало известно о его задержании, экс-мэра отправили под стражу.