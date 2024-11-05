Экс-мэра Сургута Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе

Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Его заключили под стражу сроком на два месяца, сообщила пресс-служба судов Югры.
Дело рассматривалось в Нижневартовском городском суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Филатову Андрею Сергеевичу, обвиняемому по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Коммерческий подкуп" — прим. ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 января 2025 года», — уточнила пресс-служба инстанции.
Филатов ушел с должности мэра в апреле 2024-го, на которой находился с 2021 года. До этого назначения он занимал пост председателя наблюдательного совета авиакомпании Utair.
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