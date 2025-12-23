Бывший адвокат Пашаев встретит 2026 год в следственном изоляторе

Бывший адвокат Эльман Пашаев встретит Новый год в СИЗО номер 1 Донецка, где находится уже более полугода. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Арестантам покажут новогодние фильмы и «Голубой огонек», они украшают изолятор к празднику и надеются, что им позволят загадать желание под бой курантов — хотя бы с лимонадом вместо шампанского.

Пашаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший адвокат пообещал супругу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею освободить его жену и взял у него более 45 миллионов рублей. Одиозному юристу грозит до 10 лет лишения свободы.

При этом, уже оказавшись в СИЗО, Пашаев попросил суд отправить его на передовую, но его ходатайство отклонили.