Бывшему преподавателю Бауманки грозит четыре года колонии за украинские песни

Прокурор потребовала четыре года колонии для бывшего преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко из-за публикации украинских песен во «ВКонтакте», сообщил РБК . Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

Прокурор заявила, что отказ подсудимого признать свою вину не меняет дела. Совокупность доказательств подтверждает его причастность к инкриминируемому деянию.

Обвинение основывается на показаниях студентов вуза, которые подтвердили наличие «экстремистских» аудиозаписей на странице Нестеренко. Также в материалах дела есть рапорт оперативного сотрудника Центра «Э» и выводы как первичных, так и повторных экспертиз.

Нестеренко, по версии обвинения, призывал к насилию против русских как этнической группы и к их уничтожению как военного противника. Он опубликовал несколько песен на украинском языке на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее жителя Бахчисарайского района Крыма Адиля Апкелямова приговорили к трем годам колонии общего режима за оскорбительные публикации в Telegram, в которых он призывал к насилию против русских. По данным следствия, молодой крымчанин распространял в мессенджере тексты, призывающие к экстремизму и терроризму.