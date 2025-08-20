Бывшего замгубернатора Челябинской области задержали за мошенничество

Бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Уфимцева задержали в городском аэропорту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного СУСК.

Уфимцева обвиняют в мошенничестве. Он находился в международном розыске. Сейчас бывший чиновник находится в изоляторе временного содержания.

По данным следствия, Уфимцев обманом приобрел право на лесной участок на берегу озера Увильды, чтобы построить там себе загородный дом. Ущерб региону превысил два миллиона рублей. Несколько лет бывший вице-губернатор скрывался за границей.

Ранее Басманный суд столицы арестовал другого бывшего замгубернатора Челябинской области — Александра Богашова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий — по данным следствия, чиновник с подельниками незаконно построили в резиденции губернатора оздоровительный комплекс стоимостью более 50 миллионов рублей.