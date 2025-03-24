Бывшего владельца подмосковного оборонного завода приговорили к 15 годам тюрьмы

Мособлсуд заочно приговорил бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилью-Сумина к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

Коренного москвича и гражданина Мексики Портилью-Сумина признали виновным в хищении у КСПЗ 179,1 миллиона рублей и 250 акций, а также легализации украденных денег и преднамеренном банкротстве предприятия. Сейчас 61-летний мужчина находится в международном розыске,

Процесс над бизнесменом три с половиной года проходил в закрытом режиме.

По данным издания, Портилья-Сумин, которого изначально звали Георгий Паниш, долго жил в Мексике и США и имел тесные связи с лидерами грузинской организованной преступности, которые в 1990-х годах пришли к власти в Грузии, Джабой Иоселиани и Тенгизом Китовани.

В начале 2000-х мужчина приобрел контроль над КСПЗ, подделав документы о банкротстве предприятия. После чего в течение более 10 лет он занимался расхищением средств завода. После очередной аферы в 2011 году Портилья-Сумин уехал за границу, его объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что сотрудники одного из предприятий подмосковного ОПК трудоустраивали «мертвые души». Заработная плата незримых работников обналичивалась, а денежные средства доставались организаторам схемы.