Бывшего вице-мэра Красноярска арестовали

Железнодорожный районный суд на два месяца арестовал бывшего первого заместителя главы Красноярска Алексея Давыдова по подозрению в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«По ходатайству следствия железнодорожный районный суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя мэра города Красноярска по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере свыше 73 миллионов рублей», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, в период с сентября 2018-го по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Жвакин через двух посредников, одним из которых был Давыдов, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании «Промстрой».

Следователи завели дело по статьям «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

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