Бывшего мэра Нового Уренгоя арестовали в Москве за взятки

Бывшего замглавы ЯНАО Воронова арестовали в Москве за получение взятки

Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Воронов, будучи замглавы региона, получил взятку от представителей некоей организации в виде дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он пообещал компании покровительство ее коммерческой деятельности при заключении госконтрактов на Ямале.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее суд в Балашихе начал рассмотрение уголовного дела против бывшего московского следователя о крупнейшей взятке в современной истории России.