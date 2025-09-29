Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова задержали

Правоохранители задержали бывшего свердловского вице-губернатора в связи с уголовным делом о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источник сообщил канал «УралLIVE» .

По его данным, Чемезов проходит в качестве свидетеля по делу, связанному с бизнесменами Артемом Бобровым, Алексеем Биковым и энергетической корпорацией СТС. Также у силовиков есть вопросы к деятельности самого бывшего вице-губернатора, добавил канал.

По информации E1.RU, показания на Чемезова мог дать экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который пошел на сделку со следствием. Он уже показал на предпринимателей Алексея Боброва и Татьяну Черных, которых арестовали 25 сентября.

Ранее за повышение должностных полномочий арестовали бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева. Его также заподозрили в в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия. Суд отправил Конева под стражу, чтобы тот не воспрепятствовал расследованию уголовного дела.