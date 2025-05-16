Начальника стройуправления ВСК Иванова обвинили во взятке на 20 млн рублей

Начальнику строительного управления ППК «Военно-строительная компания» Московского военного округа Матвею Иванову предъявили обвинение в получении крупной взятки при выполнении национального проекта. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

В ходе расследования было выявлено, что в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» между государственным заказчиком и государственным учреждением «Тверьоблстройзаказчик» был подписан договор на строительство крытого футбольного стадиона в Твери. Стоимость контракта превысила 900 миллионов рублей. Для реализации проекта привлекли субподрядчиков — компании «Авестал» и «МКСМ».

«В 2022–2023 годах Иванов получил от представителей ООО „Авестал“ взятку в размере 20 миллионов рублей за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации», — пояснили в СКР.

По ходатайству военного следователя суд отправил Иванова под домашний арест. Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали начальника отдела полиции. Его подозревают в получении крупной взятки — не менее 1,2 миллиона рублей. Деньги поступали на его карту и передавались наличными через посредника. Тот действовал в интересах двух бизнесменов, которые незаконно продавали продукты и алкоголь в Василеостровском районе.