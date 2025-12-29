Экс-главу Тамбовской области заподозрили во взяточничестве на 84 миллиона

Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взяток более чем на 80 миллионов рублей. О задержании экс-чиновника утром 29 декабря сообщили ФСБ и СК.

По данным Следственного комитета, с 2022 по 2024 год Егоров систематически получал взятки в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера от гендиректора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова.

Их общая сумма составила не менее 84 миллионов рублей. Во время предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовали имущество более чем на 130 миллионов рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора, подчеркнули в СК.