Бывшего полицейского заподозрили в убийстве начальника отдела ГО ЧС Алтайского края

Mash: в Алтайском крае выстрелом в голову убили начальника отдела ГО ЧС

Бывшего полицейского, который приревновал свою жену, заподозрили в убийстве Сергея Крицких, начальника отдела ГО ЧС Баевской администрации в Алтайском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, погибшему мужчине было 47 лет. Он скончался накануне от огнестрельного ранения в голову из охотничьего ружья.

В убийстве заподозрили 44-летнего экс-сотрудника правоохранительных органов, который приревновал к Крицких свою жену. Супруга подозреваемого работала в администрации вместе с убитым.

«Как сообщили местные жители, подозреваемый сам вызвал медиков и полицию, затем дождался их на крыльце рядом с телом», — пояснил собеседник Mash.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю уточнили, что обвиняемого арестовали. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства случившегося.

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