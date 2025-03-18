Бывшего мужа телеведущей Юли Коваль посадили на 17 лет за педофилию

По данным следствия, летом 2021 года Штырлин приехал из Москвы в Краснодар в командировку. Там он якобы случайно обронил пятитысячную купюру, которую нашли четыре девочки от восьми до 11 лет и подошли к нему, чтобы вернуть. Завязав разговор, бизнесмен отвел всех четверых в безлюдное место и изнасиловал. Позже в тот же день он сделал то же самое еще с двумя девочками. Через две недели его задержали.

Кроме тюремного срока он получил ограничение свободы на два года. Также с него взыщут 2,4 миллиона рублей компенсации. Штырлин подал апелляцию, но вышестоящая инстанция оставила приговор в силе.

Ранее в Екатеринбурге смягчили наказание полицейскому, получившему 12 лет за сексуальное насилие над шестилетним ребенком.