Суд в Балашихе начал рассмотрение дела о крупнейших в истории России взятках

Pogiba Aleksandra/news.ru
Фото: Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Балашихинском городском суде началось заседание по делу о крупнейшей взятке в истории современной России. Бывшего московского следователи обвинили в том, что он «отложил на пенсию» 7,3 миллиарда рублей в биткоинах, сообщил Telegram-канал Shot.

Майора юстиции Марата Тамбиева задержали еще в 2022 году по делу о получении взяток. Его взяли с поличным.

Следователи провели обыск в квартире задержанного и обнаружили в его ноутбуке папку «Пенсия». В ней находились пароли от десятков криптокошельков. Тамбиев не признает свою вину, сообщили «Известия».

Летом прошлого года Никулинский суд Москвы изъял у обвиняемого более тысячи биткоинов.

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