Бывшего мэра Магаса задержали в Грозном по подозрению в мошенничестве

МВД: в Грозном задержали экс-мэра Магаса Аушева по делу о мошенничестве

Фото: РИА «Новости»

В Грозном полицейские задержали находившегося в федеральном розыске бывшего мэра Магаса Усмана Аушева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Там уточнили, что в 2023 году бывший чиновник, заключая договор с подрядчиком, согласовал завышенные цены на ремонт и замену сетей электроснабжения в Магасе. В результате аферы муниципальный бюджет потерял почти два миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что после махинаций мэр покинул свой пост и сбежал из Ингушетии.

Спустя время правоохранители установили факт превышения полномочий, возбудили против Аушева уголовное дело и объявили его в федеральный розыск.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его брата задержала полиция по делу о хищении почти двух миллиардов рублей. По словам чиновника, его этот факт крайне огорчил, но закон есть закон.

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