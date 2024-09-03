Бывшего мэра Магаса задержали в Грозном по подозрению в мошенничестве

МВД: в Грозном задержали экс-мэра Магаса Аушева по делу о мошенничестве

В Грозном полицейские задержали находившегося в федеральном розыске бывшего мэра Магаса Усмана Аушева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Там уточнили, что в 2023 году бывший чиновник, заключая договор с подрядчиком, согласовал завышенные цены на ремонт и замену сетей электроснабжения в Магасе. В результате аферы муниципальный бюджет потерял почти два миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что после махинаций мэр покинул свой пост и сбежал из Ингушетии.

Спустя время правоохранители установили факт превышения полномочий, возбудили против Аушева уголовное дело и объявили его в федеральный розыск.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его брата задержала полиция по делу о хищении почти двух миллиардов рублей. По словам чиновника, его этот факт крайне огорчил, но закон есть закон.