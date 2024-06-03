«Закон есть закон». Глава Ингушетии подтвердил задержание брата

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил данные о задержании своего брата. Информация об этом появилась в Telegram-канале политика.

Калиматов подчеркнул, что хочет внести ясность в ситуацию вокруг семьи, чтобы «избежать разных толкований», а затем подтвердил, что брата действительно задержали. Расследование, по его словам, продолжается, после — по итогам проверки — пройдет заседание суда.

«Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали: в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа», — добавил он, отметив, что понимание тезиса о том, что закон одинаков для всех, очень важно.

О задержании старшего брата главы Ингушетии 24 мая сообщал «Коммерсант». По информации источника издания, бывшего директора Управления федеральной почтовой связи республики Магомед-Башира Калиматова обвинили в хищении около двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества.