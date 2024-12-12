Бывшего главу МЧС Киргизии задержали за коррупцию

Бывшего главу МЧС Киргизии Султана Ураманаева задержали за коррупцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре спецслужб республики.

По данным следствия, 76-летний Ураманаев еще в 1990-х, будучи председателем правления «Кыргызтрансавто», за государственные деньги приобрел себе акции компании «Токчулук» и незаконно приватизировал объекты недвижимости на территории бывшего мясокомбината в Иссык-Кульской области.

Кроме должности в МЧС, Ураманаев в разные годы заседал в республиканском парламенте и руководил Джалал-Абадской областью.

В июле в Киргизии задержали Улана Жапарова, приходящегося двоюродным племянником президенту страны, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали и некоего родственника председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.