Гособвинитель запросил для экс-главы «Автодора» 14 лет лишения свободы

Бывшему главе «Автодора» Кельбаху грозит 14 лет за хищение более 2 млрд рублей

Государственный обвинитель запросил для бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха 14 лет лишения свободы. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

«Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей», — говорится в публикации.

По данным следствия, Кельбах незаконно выделил бюджетные средства на оплату работ, не предусмотренных федеральной целевой программой.

Одна из компаний, участвующих в строительстве ЦКАД, получила 3,9 миллиона рублей и более двух миллиардов рублей соответственно в 2015 и 2017 годах. Кроме того, он незаконно выплатил еще одной компании 132 миллиона рублей за разработку документации по ЦКАД.

Судебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года в Тверском суде Москвы. Адвокат обвиняемого пока никак не прокомментировал ни запрошенный гособвинителем срок, ни сами обвинения.

В начале года госкомпания «Автодор» анонсировала масштабную реконструкцию участков трассы М–4 «Дон» в этом году, причем проект ремонта пути уже одобрило Главное управление Госэкспертизы.