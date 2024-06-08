Гособвинитель запросил для экс-главы «Автодора» 14 лет лишения свободы
Бывшему главе «Автодора» Кельбаху грозит 14 лет за хищение более 2 млрд рублей
Государственный обвинитель запросил для бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха 14 лет лишения свободы. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
«Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей», — говорится в публикации.
По данным следствия, Кельбах незаконно выделил бюджетные средства на оплату работ, не предусмотренных федеральной целевой программой.
Одна из компаний, участвующих в строительстве ЦКАД, получила 3,9 миллиона рублей и более двух миллиардов рублей соответственно в 2015 и 2017 годах. Кроме того, он незаконно выплатил еще одной компании 132 миллиона рублей за разработку документации по ЦКАД.
Судебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года в Тверском суде Москвы. Адвокат обвиняемого пока никак не прокомментировал ни запрошенный гособвинителем срок, ни сами обвинения.
В начале года госкомпания «Автодор» анонсировала масштабную реконструкцию участков трассы М–4 «Дон» в этом году, причем проект ремонта пути уже одобрило Главное управление Госэкспертизы.