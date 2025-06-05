Экс-депутат Рашкин рассказал, что с юмором воспринимает шутки про себя и лосей

Бывший депутат Государственной думы Валерий Рашкин в беседе с News.ru рассказал, как реагирует на анекдоты о себе, связанные с инцидентом 2021 года. Тогда его задержали в лесу с тушей лося в багажнике.

По словам политика, его имя теперь прочно ассоциируется с историями о лосях. Он старается воспринимать такие истории с юмором.

«Про меня уже сочиняют анекдоты. Товарищи пересказывают. Это уже история. Никуда от этого не уйдешь. С этим случаем я буду доживать свой век. Я более-менее пытаюсь с юмором воспринимать все эти случаи», — отметил Рашкин.

Напомним, год назад с Рашкина сняли судимость — его приговорили к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту. Скандал в 2021 году с участием тогда еще депутата Госдумы прогремел на всю страну. После этого бывший парламентарий сдал охотничью лицензию и продал ружья.