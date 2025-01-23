Бывшего депутата ГД посадят на 24 года за тройное убийство

В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко, которого обвинили в тройном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности — 24 года в исполнительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 рублей», — заявили в пресс-службе.

Мужчину судили за тройное убийство предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. По данным следователей, Глущенко «крышевал» бизнес Шевченко, а когда тот отказался от «крыши», то решил расправиться с ним.