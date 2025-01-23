Бывшего депутата ГД посадят на 24 года за тройное убийство
Суд приговорил экс-депутата ГД Глущенко к 24 годам колонии за тройное убийство
В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко, которого обвинили в тройном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
«Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности — 24 года в исполнительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 рублей», — заявили в пресс-службе.
Мужчину судили за тройное убийство предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. По данным следователей, Глущенко «крышевал» бизнес Шевченко, а когда тот отказался от «крыши», то решил расправиться с ним.
Также пресс-служба судов опубликовала видео из здания суда. На одном из роликов обвиняемый пожаловался на головокружение и признался, что вчера ему вызывали скорую.
Как отметила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, коллегия присяжных заседателей Приморского районного суда единодушно посчитала Глущенко виновным в преступлении и отказала ему в снисхождении.