Бывшего депутата Госдумы признали виновным в тройном убийстве

По словам Лебедевой, коллегия присяжных заседателей Приморского районного суда Санкт-Петербурга единодушно признала Глущенко виновным и отказала ему в снисхождении.

По версии следствия, в 90-е годы за ежемесячное вознаграждение около 50 тысяч долларов Глущенко обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, пользуясь своими связями в криминальном мире. После того, как Глущенко в 2002 году покинул Россию, Вячеслав Шевченко предупредил Михаила, что платить больше не собирается. В ответ на это Глущенко начал угрожать бизнесмену и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов США.

Михаилу Глущенко предъявили обвинение в 2021 году. Следствие подозревало его в убийстве трех человек на Кипре в 2004 году – бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. В 2009 году Глущенко задержали в ходе расследования этого уголовного дела.