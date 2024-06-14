Бывшего бригадира ракетного завода обвинили в удалении важной информации

«Коммерсант»: бригадира ГМКБ обвинили во влиянии на критическую инфраструктуру

Фото: РИА «Новости»

Бывший бригадир Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГМКБ) «Радуга» имени Березняка Сергей Коротких предстал перед судом по обвинению в воздействии на критическую инфраструктуру предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты. Об этом сообщил «Коммерсант».

Перед увольнением с предприятия он якобы удалил терабайт информации с рабочего компьютера. Там, по версии следствия, содержались не только его личные данные, но и расчеты, которые нужны для производства ракет. Из-за этого завод чуть не сорвал гособоронзаказ.

Коротких заявил, что стер папку с названием «Хлам». В ней, по его словам, не было никой ценной информации.

Против него возбудили уголовное дело по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда. Свою вину мужчина не признал.

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