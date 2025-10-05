Буллинг по-восточному. Отцы-кавказцы вступились за своих обиженных детей сразу в двух российских школах

Родители-кавказцы решили заняться самосудом и наказать обидчиков своих детей-школьников. Недавно произошло два шокирующих случая школьного буллинга. Подробности написало издание MK.ru .

Один из инцидентов произошел в Саратове, другой — в Самаре. Истории похожи — отец-кавказец ворвался в школу и начал грозить однокласснику сына, который якобы обидел его ребенка. В обоих случаях не обошлось от рукоприкладства: в Саратове отец отвесил «обидчику» пощечину, в Самаре мужчина схватил школьника за горло, его пришлось оттаскивать от мальчика.

Обе школы отреагировали немедленно — провели собрания, родители написали заявления в полицию. В шоке от случившегося не только родители, но и сотрудники полиции.

«Я совершенно не так воспитан. Я в детстве никогда бы не рассказал отцу, что меня кто-то бьет в классе. Тем более, не позвал бы его в школу. <…> Еще можно понять, если бы была серьезный факт издевательства в школе. Но здесь — обычные пацанские отношения, ничего серьезного», — рассказал изданию участковый.

Родители выразили надежду, что их ждет справедливое наказание. Обоих фигурантов задержали и завели против них уголовные дела по статье «Хулиганство».

В борьбе с буллингом в первую очередь необходимо собрать доказательства: делать скриншоты переписки в интернете, фотографировать телесные повреждения и записывать устные угрозы. В заявлении нужно подробно описать проблему, приложить доказательства и потребовать внутреннего расследования.