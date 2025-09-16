Адвокат Салкин подчеркнул, что в борьбе с буллингом в первую очередь необходимо собрать доказательства

Когда в школе возникают конфликты или случаи буллинга, у родителей есть несколько механизмов защиты прав ребенка. Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин в беседе с Life.ru подчеркнул, что в первую очередь необходимо собрать доказательства.

Адвокат рекомендует фиксировать все факты: делать скриншоты переписки в интернете, фотографировать телесные повреждения и записывать устные угрозы. По словам Михаила Салкина, если переговоры с классным руководителем или учителем не дали результатов, следует подать официальное письменное заявление директору школы. В заявлении нужно подробно описать проблему, приложить доказательства и потребовать внутреннего расследования.

Если ситуация не решается на уровне школы, можно обратиться в региональный Департамент образования или прокуратуру. Если действия в отношении ребенка содержат признаки преступления или административного правонарушения, необходимо подать заявление в полицию.

«Помните, что своевременное реагирование и фиксация фактов очень важны для защиты прав и интересов ребенка. Также важно сохранять спокойствие и действовать по закону, чтобы максимально эффективно решить проблему», — подытожил Салкин.