Битцевский маньяк попросил смягчения наказания

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, обжаловал свой пожизненный приговор в Верховном суде, попросив заменить его на 25 лет лишения свободы. С судебными документами ознакомилось РИА «Новости».

«Осужденный Пичушкин <…> просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы», — говорится в документах.

Пичушкин считал, что в его деле имеются смягчающие обстоятельства. В частности, он добровольно сотрудничал со следствием, ранее не был судим, имеет положительные характеристики и сделал чистосердечное признание. Верховный суд отказал ему в смягчении наказания.

Пичушкин убивал с особой жесткостью инвалидов, людей с психическими расстройствами, стариков и детей в 1990–2000 годах. В основном он расправлялся со своими жертвами в Битцевском лесу в Москве.

На его счету 49 убийств и три покушения на убийство. Но свою мечту он не успел исполнить, так как его задержали. Маньяк признавался следователям и журналистам, что всего хотел убить 64 человека — «по количеству клеток шахматной доски».

