«Будем обжаловать». Адвокат назвал незаконным решение суда по делу Арашукова

Верховный суд признал законным пожизненный приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийстве. Такое решение является необоснованным, заявил 360.ru адвокат фигуранта Эльмар Ализаде.

«Незаконное решение, необоснованное, [суд] оставил все в силе, без изменений. Не согласны мы с этим решением. Собственно, оно нас не удивило, но наши подзащитные не теряли надежды, что все-таки справедливое будет вынесено решение», — сказал юрист.

Он добавил, что на прошлом заседании защита заявила отвод судебной коллегии по уголовным делам — адвокат увидел нежелание суда разбираться в нарушениях, допущенных по делу. Также имел место «неприятный момент», не предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

«Представитель Генеральной прокуратуры после своего выступления попросил суд приобщить к материалам дела ряд документов. Передали эти документы председательствующему суду. Он их забрал, при этом не обозрел в судебном заседании с нашим участием, с участием других участников процесса. Мы понятия не имеем, какие там были документы, что в них содержалось и могло ли оно повлиять на вынесение итогового решения», — рассказал адвокат.

Это действие является незаконным, отметил он.

«Оно имеет одну цель — повлечь какие-то негативные последствия. И поэтому это для нас основание обжаловать данное определение, данное решение уже в надзорном производстве, в надзорном порядке, подав надзорную жалобу. Естественно, будем обжаловать. Там оснований и так хватает, но в суде кассационной инстанции было допущено очередное нарушение уголовно-процессуально кодекса», — заключил специалист.

В 2022 году Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца к пожизненному заключению сразу за несколько преступлений. В частности, их признали виновным в организации расправ.