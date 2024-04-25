Украинского шпиона осудили в Крыму за передачу данных СБУ | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 14:13 Украинского шпиона осудили в Крыму за передачу данных СБУ ФСБ: передававший СБУ данные о ВС России украинец получил 11 лет колонии РИА «Новости»

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Гражданина Украины, который обвинялся в шпионаже в Запорожской области в пользу ВСУ, приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным спецслужб, украинец собирал информацию о местах дислокации подразделений ВС России на территории Запорожья для передачи СБУ. Эти сведения планировали использовать для нанесения ударов по российским военным. Кроме того, фигурант уголовного дела собирал данные о промышленных объектах и инфраструктуре ТЭК в регионе.

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Правоохранители пресекли незаконную деятельность гражданина Украины. Верховный суд Крыма вынес ему обвинительный приговор, подытожили в пресс-службе ФСБ.

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