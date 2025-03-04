Бразильская пенсионерка отправила «Илону Маску» более 26 тысяч долларов

Мошенник убедил 69-летнюю жительницу Бразилии перевести ему более 26 тысяч долларов. Чтобы получить деньги, аферист несколько месяцев общался с ней, выдавая себя за основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, сообщила газета Daily Mail .

Бразильская пенсионерка познакомилась с мошенником в соцсетях, а затем переписывалась с ним мессенджерах. По информации издания, женщина обозначила его в контактах под именем «Мой любимый Илон».

Злоумышленник, выдающий себя за миллиардера, обещал прислать бразильянке цветы и драгоценности, но при этом просил денег для «заправки самолета». Аферист уговорил женщину взять несколько кредитов и перевести полученные деньга на разные счета.

Всего жительница Бразилии отправила «Илону Маску» 26,4 тысячи долларов. Мошенника вывели на чистую воду дети женщины, которые увидели, что та планирует продать свой дом. Взамен очередной крупной суммы аферист пообещал своей жертве инвестировать деньги и за три дня превратить 86 тысяч долларов в 600 тысяч.

Ранее жительница Курска отправила свои сбережения мошеннику, который выдавал себя за сотрудника энергосберегающей компании. Женщина перевела ему пять миллионов рублей.