Братьев из Пермского края осудили за кражу 60 вейпов из магазина

МВД: в Пермском крае осудили братьев, укравших 60 вейпов за шесть минут

В Пермском крае вынесли приговор двоим братьям, укравшим 60 вейпов из магазина за шесть минут. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В октябре 2024 года фигуранты пришли к табачной торговой точке с рюкзаком и монтировкой. Злоумышленники отогнули рольставни и разбили стеклянную стену. Через проем подельники проникли в магазин, забрали 60 вейпов и выручку из кассы, а затем скрылись.

«Кражу сообщники совершили за шесть минут, причинив владельцу павильона ущерб на сумму свыше 180 тысяч рублей», — заявили в МВД.

Полицейские задержали грабителей. Суд назначил одному из них наказание в виде 240 часов обязательных работ, а его брату — полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Нижегородская полиция ранее задержала 38-летнего мужчину по подозрению в ограблении ювелирного магазина. Он похитил более 30 цепей на сумму 1,4 миллиона рублей.