Брата Мераба Сухумского застрелили в центре Тбилиси
Shot: в центре Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе
В центре Тбилиси застрелили брата криминального авторитета Мераба Сухумского Левана Джангвеладзе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, 60-летнего Джангвеладзе расстреляли вечером в пятницу на улице Чавчавадзе, когда шел по тротуару. Киллер поджидал его возле ресторана, затем расстрелял и сбежал. МВД Грузии начало расследование дела, подозреваемого в убийстве пока не задержали.
По предварительным данным, Джангвеладзе прилетел на похороны знакомого, причем по городу передвигался в основном в сопровождении охраны. По одной из версий, убийство может быть связано с конфликтом между Джангвеладзе и Шакро Молодым.
Джангвеладзе вел дела своего брата Мераба Сухумского, в том числе легальный бизнес, участвовал во всех криминальных войнах.
Ранее стало известно, что против Шакро Молодого могут возбудить новое уголовное дело.