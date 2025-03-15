Брата Мераба Сухумского застрелили в центре Тбилиси

По информации источника, 60-летнего Джангвеладзе расстреляли вечером в пятницу на улице Чавчавадзе, когда шел по тротуару. Киллер поджидал его возле ресторана, затем расстрелял и сбежал. МВД Грузии начало расследование дела, подозреваемого в убийстве пока не задержали.

По предварительным данным, Джангвеладзе прилетел на похороны знакомого, причем по городу передвигался в основном в сопровождении охраны. По одной из версий, убийство может быть связано с конфликтом между Джангвеладзе и Шакро Молодым.



Джангвеладзе вел дела своего брата Мераба Сухумского, в том числе легальный бизнес, участвовал во всех криминальных войнах.

Ранее стало известно, что против Шакро Молодого могут возбудить новое уголовное дело.