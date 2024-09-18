Житель Амурской области застрелил человека во время охоты
Житель Амурской области во время нелегальной охоты в Архаринском округе выстрелил в другого браконьера. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на управление по охране животного мира региона.
По предварительным данным, мужчины сначала убили самку изюбря. Когда один из них пошел искать добычу, другой, перепутав товарища со зверем, выстрелил в него из карабина «Тигр».
Отмечается, что у охотников не было разрешения на отстрел. Специалисты продолжают расследование.
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