Жители Ямала стали фигурантами уголовного дела после незаконного убийства лосей

В поселке Пангоды Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа задержали 70-летнего нарушителя и его сообщников, которые незаконно убили трех лосей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.
По информации правоохранителей, природоохранные инспекторы быстро обнаружили место преступления и вышли на сторожку браконьеров после того, как нашли шкуры лосей. В итоге задержанный добровольно отдал четыре ружья, патроны, снегоход и мясо животных.
Ущерб природе оценили в 240 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по статье о незаконной охоте продолжается.
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