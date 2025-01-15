Браконьер наловил в Азовском море креветок на 26,5 млн рублей

В Херсонской области в суд направили уголовное дело о незаконной добыче черноморской креветки. Обвиняемым стал 33-летний местный житель.

Полиция установила, что в июне 2024 года он вместе с сообщником, используя лодку и запрещенные орудия ловли, незаконно добыл в акватории Азовского моря креветок в местах нереста.

В результате преступления водным биоресурсам России причинен особо крупный ущерб в размере свыше 26,5 миллиона рублей. Региональная прокуратура заявила иск о взыскании суммы причиненного вреда с браконьера.

Соучастника преступления объявили в розыск, уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

Ранее браконьеров с крабом почти на полтора миллиона рублей поймали на Сахалине. Местный житель привлек к преступной деятельности супругу и приятеля.