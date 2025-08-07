Бонни и Клайд кузбасского разлива: в Прокопьевске задержали пару за кражу из театра
В Кузбассе задержали пару, похитившую из местного драмтеатра инструменты
Сотрудники полиции в Кемеровской области задержали двоих жителей Прокопьевска, похитивших инструменты из местного драматического театра. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным следствия, 48-летний мужчина и 36-летняя женщина познакомились в интернете и пошли гулять, но начался дождь, и они решили укрыться в оказавшемся рядом здании театра. Через приоткрытое окно они забрались в подсобку, где нашли электролобзик, шуруповерты и другие инструменты.
Затем они вызвали такси, отвезли добычу к женщине домой и разделили ее. Против них возбудили уголовное дело о краже.
Ранее волгоградские полицейские пресекли криминальный семейный подряд: супружеская пара и их сын похищали нефть из трубопровода, чтобы потом перепродавать ее, и угоняли автомобили.