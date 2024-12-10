Бомжа-миллиардера задержали в Москве

Московские правоохранители задержали 53-летнего бездомного, который оказался миллиардером Вячеславом Чикалиным. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Мужчину заметили на станции «Теплый стан». При проверке документов оказалось, что он находится в розыске за мошенничество. Бездомный рассказал полицейским, что он — бомж, участник спецоперации, а в столицу приехал якобы на двухнедельный отпуск.

Позже выяснилось, что в 2000 году Чикалин занимал пост вице-президента «Евразбанка» и был старостой прихода храма в Беляево. В 2010-м он стал председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» — крупнейшей финансовой пирамиды в истории современной России.

Ранее в Ижевске бездомный до смерти избил женщину, против мужчины завели уголовное дело. Подозреваемый предстанет перед судом.