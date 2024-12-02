Суд Ижевска рассмотрит уголовное дело против бездомного, который до смерти забил женщину

Мужчина без определенного места жительства ответит в суде за жестокое избиение 47-летней женщины в Первомайском районе Ижевска. От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Удмуртии.

Следователи выяснили, что в августе 2024 года фигурант распивал алкоголь вместе со знакомыми в частном доме на улице Суворова. В ходе застолья злоумышленник поссорился с одной из женщин и начал избивать ее руками и ногами.

Выяснилось, что за несколько месяцев до преступления бездомный освободился из колонии. Оказалось, что он также избил еще одну знакомую, однако ей удалось выжить. Горожанка получила тяжелые повреждения.

Правоохранители завершили расследование дела. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.