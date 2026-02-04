Больше центнера марихуаны не пропустили в Россию из Азербайджана

Сотрудники таможни и ФСБ задержали на границе с Азербайджаном фуру, в которой нашли 122 килограмма марихуаны в полиэтиленовых пакетах. Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко.

Запрещенный груз обнаружила система управления рисками. В общей сложности в Россию пытались ввезти наркотика на сумму более 200 миллионов рублей. Управлявшему грузовиком россиянину по статье грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее таможенники не пустили в страну 40 килограммов кокаина общей стоимостью 600 миллионов рублей, которые пытались ввезти в контейнере на борту торгового судна, прибывшего из Латинской Америки в Санкт-Петербург. Возбуждено уголовное дело.