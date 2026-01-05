Российские таможенники «накрыли» партию кокаина из Латинской Америки на 600 млн рублей
В России пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки на 600 млн рублей
Сотрудники Федеральной таможенной службы России совместно с Северо-Западной оперативной и Балтийской таможнями предотвратили контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки. Стоимость изъятого наркотика оценивается в 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в MAX.
«Из незаконного оборота изъято 40 килограммов кокаина, стоимость которого на „черном“ рынке оценивается в 600 миллионов рублей. Товар был сокрыт в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном», — отметили в ФТС России.
Таможенники обнаружили поставку благодаря системе управления рисками и тщательному досмотру. Контейнер проверили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и служебные собаки.
В процессе осмотра обшивки обнаружили 40 брикетов с белым порошкообразным веществом и кристаллами. После проведения экспертизы было установлено, что это кокаин.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
В аэропорту Домодедово задержали бразильянку. Она пыталась провезти кокаин необычным способом — спрятала его внутри себя. Иностранка прилетела рейсом из Дубая и прошла по «зеленому коридору», однако таможенники остановили ее для досмотра. В итоге нашли два презерватива с порошком.