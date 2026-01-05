Российские таможенники «накрыли» партию кокаина из Латинской Америки на 600 млн рублей

В России пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки на 600 млн рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы России совместно с Северо-Западной оперативной и Балтийской таможнями предотвратили контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки. Стоимость изъятого наркотика оценивается в 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в MAX.

«Из незаконного оборота изъято 40 килограммов кокаина, стоимость которого на „черном“ рынке оценивается в 600 миллионов рублей. Товар был сокрыт в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном», — отметили в ФТС России.

Таможенники обнаружили поставку благодаря системе управления рисками и тщательному досмотру. Контейнер проверили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и служебные собаки.