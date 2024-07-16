Легализовавший тысячу человек канал незаконной миграции перекрыли в Петербурге

Полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. О выявленной криминальной схеме сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники наладили преступный бизнес рядом с миграционным центром. Там они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания.

Приезжие, получившие пакет документов с недостоверными сведениями, могли обратиться уже в расположенный по соседству миграционный центр, чтобы легализовать свое пребывание в России.

«По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более тысячи человек», — подчеркнула Волк.

По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать других соучастников этого бизнеса.