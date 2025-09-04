Более 60 мигрантов убили у Канарских островов из-за обвинений в краже и колдовстве
Daily Mail: на борту корабля у Канарских островов погибли 60 человек
Испанская полиция задержала более 20 человек, подозреваемых в совершении массового убийства на борту корабля. Об этом сообщила газета сообщает Daily Mail.
Судно с 320 мигрантами на борту следовало из Африки на Канарские острова. Из-за поломки корабль застрял в открытом море на две недели, что привело к нехватке воды и провианта. В результате между несколькими группами мигрантов произошел конфликт.
Часть людей на борту обвинила оппонентов в краже запасов и колдовстве, после чего расправилась с ними и выбросила тела за борт. Всего убили 69 пассажиров.
Береговая охрана заметила судно в 400 километрах от Канарских островов. Спасатели отвезли на сушу 251 человека, остальные либо погибли от голода и жажды, либо стали жертвами расправы.
Ранее судно с мигрантами потерпело крушение около острова Лампедуза в Италии. В результате погибли около 20 человек, еще 27 пропали без вести.