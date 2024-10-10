Более 500 человек доставили в полицию из хостела на юго-западе Москвы

СК: 538 мигрантов доставили в полицию из хостела на юго-западе Москвы

В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы провели обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы и задержали 538 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Силовики получили данные о нарушении миграционного законодательства в хостеле на Новоясеневском проспекте. Следователи СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии провели обыск по указанному адресу.

«На объекте установили 538 иностранных граждан. Данных лиц доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории Московского региона», — заявили в СК.

Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию общества. Администрацию и руководство хостела для проведения следственных действий также доставили в подразделение столичного СК.

Ранее в Приморье решили ограничить возможности мигрантов на работу.