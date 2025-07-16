Более 30 тонн поддельного коньяка и пива изъяли в Новосибирской области

Оперативники ФСБ по Новосибирской области изъяли более 32 тонн различного поддельного алкоголя у двух местных жителей. Об этом сообщила пресс-службе регионального управления ведомства, отметил РБК .

Одну из партий незаконного алкоголя обнаружили у жителя Черепанова. Силовики изъяли 220 литров спиртосодержащей продукции в пластиковых бутылках и канистрах, а также свыше 1,5 тысячи литров виски c товарными знаками известных производителей, коньяка и контрафактной водки.

Кроме того, на одном из складских помещений в Куйбышеве оперативники обнаружили 30 тысяч литров пивных напитков, контрафактного пива и сидра. Отсутствовали фиксация в ЕГАИС, сопроводительные документы и частично — маркировка.

Продукцию передали на спецхранение и уничтожение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили в ФСБ.

Ранее ФСБ изъяла на Кубани контрафактный табак на миллиард рублей.